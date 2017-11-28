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Серовский бизнесмен задолжал работникам 3 миллиона рублей27 ноября в 19:05

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Его ждет до 3 лет колонии.

Мировому судье передано уголовное дело 41-летнего жителя Серова, "забывшего" рассчитаться с сотрудниками (ч.2 ст.145.1 УК РФ). Ему "светит" до 3 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый одновременно возглавлял две фирмы-тезки. С 1 октября 2015 года мужчина занимал должность генерального директора в ООО "Аварийно-ремонтная служба", а за три месяца до этого он был назначен председателем ликвидационной комиссии другого предприятия - ООО "Аварийно-Ремонтная Служба".

Серовчанин задолжал 32 работникам ООО "Аварийно-Ремонтная Служба" более 1 миллиона рублей, не выплатив им зарплату за июль - сентябрь, компенсации и выходные пособия.

Почти 2 миллиона рублей зарплаты не получили и 29 сотрудников ООО "Аварийно-ремонтная служба". При этом деньги у предприятия были, но направлялись они на ведение текущей деятельности и обновление материальной базы.

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