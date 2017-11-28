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Житель Казахстана привез в Россию 160 кило марихуаны27 ноября в 19:59

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В отрубях.

Брединский районный суд приговорил гражданина Казахстана Гамида Ахмедова к 9 годам колонии строгого режима за контрабанду и покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (п."б" ч.4 ст.229.1 и ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).

Суд установил, что соучастник Ахмедова приобрел более 158 килограммов марихуаны для дальнейшей перепродажи в России. В мае 2017 года не знавший о намерениях дуэта водитель грузовика перевез каннабис, спрятанный в 15 мешках с отрубями через госграницу.

Г.Ахмедов с товарищем уже встречали автомобиль в Брединском районе Челябинской области. Однако на КПП "Мариинское" в ходе досмотра грузовика наркотики были обнаружены. Злоумышленников задержали на месте.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Г.Ахмедов заключил досудебное соглашение и выполнил все его условия. Уголовное дело его соучастника расследует региональное УФСБ.

Приговор гражданину Казахстана в законную силу еще не вступил.

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