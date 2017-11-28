Переехавший лежащего пешехода свердловчанин отправился за решеткуСегодня в 09:00
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На 3,5 года.
Красноуральский горсуд вынес приговор водителю, который сбил пешехода насмерть. Он проведет 3,5 года в колонии-поселении. Кроме того, мужчину лишили прав на три года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Авария произошла ранним утром 19 августа 2017 года. Пьяный подсудимый двигался на своем авто по улице Ленина. Он увидел лежащего мужчину на встречной полосе дороги, однако не затормозил и переехал его. Пешеход скончался.
С места происшествия виновник аварии скрылся. Вскоре его задержали полицейские.
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