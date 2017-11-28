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Ямальца будут судить за убийство хозяйки кафеСегодня в 10:44

  • Текст

Он сам сдался полиции.

В суд направлено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Нового Уренгоя, зарезавшего 59-летнюю хозяйку кафе "Караван". Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено 20 сентября 2017 года. Мужчина сам сдался полиции. Он рассказал, что несколько раз ударил женщину ножом в шею, а труп оставил на площадке перед входом в кафе.

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Ямалец зарезал хозяйку кафе

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