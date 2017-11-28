За три месяца.

Житель Тюмени с 20 февраля по 1 июня 2017 года прописал в своей двухкомнатной квартире 111 мигрантов из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и Молдовы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре Тюменской области, регистрацию по месту пребывания гостям из ближнего зарубежья 47-летний мужчина оформил через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Однако он не намеревался заселять всех мигрантов к себе.

Мировой судья Калининского судебного района признал тюменца виновным по статье "фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ". Нарушителя приговорили к одному году лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.