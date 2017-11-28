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Чебаркульского полицейского уволили за избиение задержанныхСегодня в 15:06

  • Текст

И посадили под домашний арест.

Оперативника чебаркульского отдела полиции задержали по подозрению в избиении 5 задержанных, которых проверяли на причастность к совершению хищений.

"В ходе проверки сотрудниками собственной безопасности был выявлен факт превышения должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело по п."а"ч.3 ст.286 УК РФ. В настоящее время сотрудник уволен из органов внутренних дел. Его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

В настоящее время экс-полицейский находится под домашним арестом.

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