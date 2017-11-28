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Югорчанин изнасиловал посетительницу ресторана в туалетеСегодня в 13:07

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И сел на 6 лет.

Суд вынес приговор 23-летнему жителю Когалыма, признав его виновным в изнасиловании и покушении на изнасилование. Молодой человек проведет 6 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.

В марте 2017 года подсудимый зашел в женский туалет ресторана и под угрозами изнасиловал одну из посетительниц. Потерпевшая из опасений за свою жизнь не стала обращаться в полицию.

Через некоторое время мужчина попытался изнасиловать другую женщину и проследил за ней от ночного клуба до дома. Однако предполагаемая жертва оказала активное сопротивление, и злоумышленник скрылся. Спустя некоторое время его задержали.

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