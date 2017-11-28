Ее ждет суд.

В суд передано уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Добрянки. Ее обвиняют в истязании 11-летнего сына, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, на протяжении нескольких месяцев женщина выпивала и избивала школьника.

Следует отметить, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.