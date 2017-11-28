Им грозит до 10 лет колонии.

В Карталинском районе бывшие главный бухгалтер и бухгалтер-кассир детского сада похитили более 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

По данным следствия, подозреваемые завышали свои оклады и выписывали себе премии. В настоящее время часть денег возвращена в бюджет детсада.

Максимальное наказание за мошенничество - 10 лет лишения свободы.