585 "кубов" обошлись в год лишения свободы условно.

28 ноября 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 57-летней горожанке, совершившей хищение природного газа.

Следствием установлено, что в январе 2017 года хозяйка дома №14 по улице Шекспира самовольно подключилась к газопроводу низкого давления, принадлежащему АО "Екатеринбурггаз". Женщина за 300 рублей наняла "умельца", который протянул резиновый шланг от плиты до места несанкционированной врезки, тем самым обеспечив подачу "бесплатного" голубого топлива.

Примечательно, что к этому же штуцеру были незаконно подключены и соседи предприимчивой горожанки. В отношении владельца дома №14а по улице Шекспира тоже возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п."б" ч.3 ст.158 УК РФ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза".

За 4 месяца женщина украла 585 кубометров газа, причинив АО "Екатеринбурггаз" ущерб в размере 27 195 рублей. Горожанка признала вину и полностью возместила нанесенный газовикам ущерб. Суд приговорил женщину к 1 году лишения свободы условно. Решение суда вступит в законную силу через 10 суток.

Следует отметить, что это не единственный приговор, вынесенный в 2017 году за хищение газа. В октябре к 6 месяцам лишения свободы условно был приговорен хозяин дома в переулке Сергинский; ранее полтора года лишения свободы условно получил владелец жилой недвижимости по улице Шекспира, 3. Мужчина похитил 4,6 тысячи кубометров природного газа.

Активная борьба с самовольными подключениями к газопроводам ведется АО "Екатеринбурггаз" в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами. Компания обращает внимание потребителей на то, что незаконная врезка производится непрофессионалами, а значит, высок риск утечки и взрыва газа.