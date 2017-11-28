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Шашлык из собачатины тюменцу придется отработатьСегодня в 18:21

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В течение 280 часов.

Суд поселка Богандинский (Тюменская область) признал местного жителя виновным в жестоком обращении с животным. 31-летнего мужчину приговорили к 280 часам обязательных работ, пишут местные СМИ со ссылкой на прокурора.

В июле 2017 года подвыпившие мужчины встретили на улице собаку и решили приготовить из нее шашлык. Животное пытались забить табуреткой и молотком. Собачий лай услышали соседи и вызвали полицию, передает "Уралинформбюро".

На рассмотрение дела подсудимый пришел с мамой, признал свою вину и просил строго его не судить. Его подельник пустился в бега и был объявлен в федеральный розыск. Материалы по нему выделены в отдельное производство.

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