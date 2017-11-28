После просмотра фильма для взрослых.

В Восточно-Казахстанской области суд признал восьмиклассника виновным в изнасиловании 4-летнего ребенка. Подросток лишен свободы на 7,5 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального Специализированного межрайонного суда по уголовным делам.

Осужденный - воспитанник класса для детей с психической задержкой развития. Он полностью признал свою вину и объяснил желание совершить преступление тем, что насмотрелся порнофильмов с участием детей в Интернете.

Преступление подросток совершил в автомобиле, пишет Тimes.kz. Он заманил малыша в салон, раздел и начал насиловать. Крики ребенка услышала соседка, которая спугнула насильника и рассказала о произошедшем родителям пострадавшего.

Стоит отметить, что экспертиза подтвердила - подросток отдавал отчет своим действиям. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для несовершеннолетних, сообщает Sputniknews.kz. Семья насильника должна выплатить потерпевшим 700 тысяч тенге (123 тысячи рублей) в счет возмещения морального ущерба.