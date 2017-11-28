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Пермяк отсидит 8 лет за съемки обнаженных детейСегодня в 19:04

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На снимках 26 несовершеннолетних.

Суд признал 39-летнего жителя Пермского края виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Мужчину приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

С 2012 по 2016 годы осужденный делал снимки обнаженных детей младше 16 лет. В его объектив попали 26 юных жителя края.

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