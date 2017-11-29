Бил в шею и по рукам.

Мигрант из Узбекистана стал фигурантом дела о применении насилия к представителю власти. Следователи считают, что во время допроса мужчина несколько раз ударил полицейских острием ножниц.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Кировской области, инцидент произошел 25 ноября. Мужчина находился в ОМВД "Зуевский": туда его доставили, чтобы получить объяснения об истязании несовершеннолетней дочери сожительницы.

Во время допроса подозреваемый схватил со стола ножницы и ударил одного из правоохранителей острием в шею. Попытавшегося его остановить полицейского злоумышленник ткнул в руки.

По предварительным данным, все повреждения оказались поверхностными, госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Сейчас мужчина задержан.