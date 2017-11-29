За угрозу взорвать мост.

Прокуратура Новоуральска передала в суд дело местного жителя, которого будут судить за ложное сообщение о готовящемся взрыве.

В конце августа 2017 года злоумышленник позвонил в полицию и рассказал, что мост, соединяющий улицы Комсомольскую и Первомайскую, заминирован. Как выяснилось позже, мужчина в тот момент был пьян, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По тревоге на место были направлены спецслужбы. Движение по улицам было перекрыто, а мост – оцеплен.

"В ходе осмотра территории взрывных устройств не обнаружено. Преступными действиями подозреваемого была дезорганизована деятельность органов охраны порядка и здравоохранения, чьи сотрудники были отвлечены на проверку заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве", - отметили в надзорном ведомстве.

Лжеминера нашли быстро – он звонил с личного сотового телефона. Суд может лишить его свободы на срок до трех лет.