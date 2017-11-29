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Екатеринбурженка угрозами заставила подростка принять наркотикиСегодня в 10:11

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За что ответит перед судом.

Перед судом предстанет екатеринбурженка, обвиняемая в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

7 июня обвиняемая употребляла наркотики в присутствии своей 16-летней знакомой. После чего угрожая насилием, заставила подростка сделать то же самое. Ранее девушка наркотики не употребляла.

Вопреки подписке о невыезде, обвиняемая пыталась скрыться от следствия. В октябре ее взяли под стражу. Сейчас она находится в следственном изоляторе. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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