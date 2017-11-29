Его искали 2 дня.

Полицейские раскрыли двойное убийство в Кунгурском районе. Подозреваемый заключен под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено вечером 25 ноября 2017 года в деревне Баташи. 41-летний житель села Усть-Турка проник в дом 80-летней женщины и ее 77-летнего супруга, которые являются инвалидами 2 группы (не могут самостоятельно передвигаться). Он зарезал пенсионеров, похитил 200 рублей и скрылся.

Спустя несколько часов трупы родителей обнаружил их сын. Он сообщил о случившемся в полицию. Злоумышленника задержали спустя двое суток.