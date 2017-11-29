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В Зауралье начинается суд над возможным убийцей семьи полицейскогоСегодня в 10:48

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Ему вменяют три статьи.

8 декабря 2017 года в Курганском облсуде стартует процесс по делу 40-летнего тюменца, который расправился с семьей пенсионера МВД. Заседание начнется в 10 часов, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Тело Олега Степанчука, его супруги и тещи нашли утром 3 апреля 2017 года в частном доме. По данным следствия, в этот день обвиняемый приехал к потерпевшему за сигаретами, который тот нелегально завозил из Казахстана. Товар предназначался для реализации. Мужчины не смогли договориться о цене, и злоумышленник расправился со Степанчуком и его семьей.

Затем тюменец похитил из дома 427 тысяч рублей и 11 000 пачек сигарет (на общую сумму более 1 миллиона рублей).

Его задержали по горячим следам. Мужчину обвиняют в убийстве, сопряженном с разбоем, и незаконном обороте оружия.

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