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Механик ЖКХ ответит в суде за сломанную руку свердловчанкиСегодня в 11:15

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Женщина упала в вырытую траншею.

В Туринске перед судом предстанет механик МУП ЖКХ "Теплосеть". Мужчина обвиняется в халатности, в результате которой местная жительница получила травмы. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В июле 2017 года мужчина руководил работой бригады при ремонте тепловой сети по улице Путейцев. В ходе работ между домами №15 и №17 была вырыта траншея. В конце рабочего дня механик не оградил яму и не обеспечил освещение. Поздним вечером 29 июля местная жительница, не заметив траншеи, упала в нее. Женщина получила различные травмы, в том числе перелом правой руки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину механик муниципального предприятия полностью признал. Ему грозит до года исправительных работ.

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