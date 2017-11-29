Недавно вышедшего из колонии.

В Тюмени задержали насильника-рецидивиста. В настоящее время он заключен под стражу, ему предъявлено обвинение по статье "иные действия сексуального характера с применением насилия".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление было совершено вечером 22 ноября в районе дома №4 по улице Электросетей. Мужчина напал на 39-летнюю женщину, после чего скрылся. Его задержали в кратчайшие сроки.

Как выяснилось, злоумышленник два месяца назад освободился из колонии, где отбывал наказание за преступления сексуального характера.