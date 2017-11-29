×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Экс-глава челябинской администрации вышел из СИЗОСегодня в 12:41

  • Текст

Но суд наложил арест на его имущество.

Бывший сити-менеджер горадминистрации Челябинска Сергей Давыдов вышел из СИЗО. Сегодня истек срок его содержания под стражей, и региональное УФСБ не стало обращаться в суд с ходатайством о продлении меры пресечения. По имеющимся данным, экс-чиновник пошел на сделку со следствием и сейчас находится под подпиской о невыезде.

В то же время, суд наложил арест на недвижимость Давыдова.

"Ходатайство об аресте 62 объектов недвижимости поступило 3 октября. Его никто не обжаловал, и 14 ноября решение вступило в силу. В число арестованной недвижимости входят в основном нежилые помещения и земельные участки в санатории Увильды, Чебаркуле, Миасском городском округе, Челябинске", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель Центрального райсуда Челябинска Наталья Прохорова.

Сергея Давыдова обвиняют в хищении средств коммунального предприятия в особо крупном размере. По данным следствия, деньги он "увел" в 2012-2015 годах. Его задержали после обысков 29 сентября. На следующий день Давыдова арестовали.

Ранее по теме:
Облсуд не выпустил из СИЗО экс-главу челябинской администрации

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

ЭКСПО и небеса – уверены общественники.

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

ЭКСПОметр Екатеринбурга

ЭКСПОметр Екатеринбурга

Нужна ли мегаполису Супервыставка?

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×