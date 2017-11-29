Но суд наложил арест на его имущество.

Бывший сити-менеджер горадминистрации Челябинска Сергей Давыдов вышел из СИЗО. Сегодня истек срок его содержания под стражей, и региональное УФСБ не стало обращаться в суд с ходатайством о продлении меры пресечения. По имеющимся данным, экс-чиновник пошел на сделку со следствием и сейчас находится под подпиской о невыезде.

В то же время, суд наложил арест на недвижимость Давыдова.

"Ходатайство об аресте 62 объектов недвижимости поступило 3 октября. Его никто не обжаловал, и 14 ноября решение вступило в силу. В число арестованной недвижимости входят в основном нежилые помещения и земельные участки в санатории Увильды, Чебаркуле, Миасском городском округе, Челябинске", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель Центрального райсуда Челябинска Наталья Прохорова.

Сергея Давыдова обвиняют в хищении средств коммунального предприятия в особо крупном размере. По данным следствия, деньги он "увел" в 2012-2015 годах. Его задержали после обысков 29 сентября. На следующий день Давыдова арестовали.

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