За 2 года.

В Шурышкарском районе 23-летнюю сотрудницу Пенсионного фонда заподозрили в хищении 5 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, с мая 2015-го по июнь 2017 года девушка начисляла дополнительные выплаты своей родственнице, которая получала пенсию по случаю потери кормильца. После зачисления средств на карту, она присваивала себе деньги.

Родственница о производимых манипуляциях не знала. Свою карту она доверяла подозреваемой.