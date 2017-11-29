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На Ямале сотрудница ПФР похитила 5 миллионовСегодня в 12:49

  • Текст

За 2 года.

В Шурышкарском районе 23-летнюю сотрудницу Пенсионного фонда заподозрили в хищении 5 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, с мая 2015-го по июнь 2017 года девушка начисляла дополнительные выплаты своей родственнице, которая получала пенсию по случаю потери кормильца. После зачисления средств на карту, она присваивала себе деньги.

Родственница о производимых манипуляциях не знала. Свою карту она доверяла подозреваемой.

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