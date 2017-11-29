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Волгоградец ударом кулака порвал 7-месячной дочери кишкуСегодня в 15:05

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Девочка скончалась.

В городе Волжский возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. 22-летнему мужчине вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

По данным следствия, обвиняемый проживал с супругой и 7-месячной дочерью. 26 ноября он остался дома с ребенком. Когда девочка начала плакать, мужчина ударил ее кулаком в живот. На следующий день потерпевшая скончалась.

Как позже установили эксперты, причиной смерти стала закрытая травма живота, сопровождавшаяся разрывом толстой кишки и перитонитом.

Мужчина задержан. Свою вину он полностью признал. Решается вопрос о мере пресечения.

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