Вместе с подельником.

В Сухоложский горсуд направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в хищении восьми дорогих иномарок. Среди них - бывший полицейский.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, злоумышленники промышляли с 2013 по 2017 годы. Они угоняли автомобили в Екатеринбурге, Сухом Логу, Богдановиче, Сысерти и Ревде.

Во время подготовки к краже злоумышленники находились неподалеку от владельцев авто. Когда те нажимали на ключ системы сигнализации, обвиняемые считывали ее с помощью специального оборудования. Затем они угоняли авто.

В дальнейшем соучастники меняли регистрационные знаки и отгоняли иномарки в гараж на территории Каменска-Уральского. Там они перебивали идентификационные номера машин. В дальнейшем иномарки выставлялись на продажу. Общий ущерб от преступлений превышает 8,4 миллиона рублей.

Следует отметить, что один из злоумышленников ранее работал в органах внутренних дел.

"Выявили и задержали преступную группу, о которой идет речь, сыщики уголовного розыска областного полицейского главка совместно с коллегами из ОВД Сухого Лога в апреле 2017 года. На момент совершения преступлений инспектор ГАИ в органах внутренних дел не работал уже более 5 лет. Расследовали нашумевшее дело и передали его в суд для рассмотрения по существу сотрудники следственного подразделения ГСУ ГУ МВД", - сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.