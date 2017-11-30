И сел на 11 лет.

В Курганской области вступил в силу приговор в отношении 28-летнего местного жителя. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть подростка. Мужчина проведет 11 лет в колонии особого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Трагедия произошла в ночь на 1 января 2017 года в деревне Падун (Юргамышский район). Туда на автомобиле приехала компания пьяных молодых людей из Кургана. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела с дороги. Мимо проходили местные подростки. Они помогли вытолкнуть автомобиль, однако между компаниями произошел конфликт. Подсудимый пырнул ножом в живот одного из подростков и скрылся. Спустя некоторое время школьник скончался.

В ходе предварительного следствия злоумышленник не признал вину.