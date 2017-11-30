Убегавшего от ФСБ офицера екатеринбургской полиции уволили29 ноября в 17:42
- Текст
Из-за утраты доверия.
Обвиняемого в покушении на мошенничестве начальника ОЭБиПК по Верх-Исетскому району Екатеринбурга Игоря Гайдакевича-Соколюка уволили из органов внутренних дел в связи с утратой доверия. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По данным следствия, полицейский пообещал за 500 тысяч рублей способствовать прекращению уголовного дела. Его задержали в момент получения взятки 8 ноября 2017 года. По имеющимся данным, Гайдакевичу-Соколюку удалось убежать от чекистов, несмотря на наручники. Его поймали в лесу.
По словам руководителя пресс-службы свердловского ГУ МВД, в настоящее время проводится служебная проверка. Решается вопрос о привлечении руководителей уволенного сотрудника к дисциплинарной ответственности.
Ранее по теме:
Чекисты задержали начальника ОБЭП по Верх-Исетскому району Екатеринбурга
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
29 ноября в 19:54
Смог задержится на Среднем Урале еще на 4 дня
Действие предупреждения продлено.29 ноября в 19:37
Уралец продал квартиры-призраки на 135 миллионов рублей
И теперь отправится в колонию.29 ноября в 19:18
Свердловского экс-полицейского будут судить за хищение дорогих иномарок
Вместе с подельником.29 ноября в 19:15
Вновь липовая справка: в Екатеринбурге корь "ударила" по элитной гимназии
Непривитых отстранили от учебы.29 ноября в 19:09
Потерпевшие в югорской автокатастрофе вновь обратились к Бастрыкину
Суд идет по легкому пути.29 ноября в 19:07
Путин оплатит многодетным семья 4,5% ипотеки
Срок действия льготы ограничен.29 ноября в 19:00
К ледовой арене привлекли "Маяк"
И Челябинский трубопрокатный.29 ноября в 18:59
Окна с видом на парк
И новое качество жизни.29 ноября в 18:49
Евгений Куйвашев определился с министром инвестиций и развития
И подписал указ о назначении.29 ноября в 18:49
В Курганской области отправили за решетку 80-летнего насильника
Он познакомился с жертвой через объявления.29 ноября в 18:48
В екатеринбургской подземке "шерстят" пассажиров
Под землей "пробка".29 ноября в 18:39
Крым в мае "порадует" курортным сбором
"С носа" - по десятке.29 ноября в 18:08
Жителям Академического предложили ездить по "струне"
Вместо скоростного трамвая.29 ноября в 18:03
В Нижневартовске заживо сгорел мужчина
При пожаре в квартире.29 ноября в 17:42
Убегавшего от ФСБ офицера екатеринбургской полиции уволили
Из-за утраты доверия.
Главные новости
- 29 ноября в 19:15Вновь липовая справка: в Екатеринбурге корь "ударила" по элитной гимназии
- 29 ноября в 19:09Потерпевшие в югорской автокатастрофе вновь обратились к Бастрыкину
- 29 ноября в 18:49Евгений Куйвашев определился с министром инвестиций и развития
- 29 ноября в 15:44Балочка-выручалочка строительной отрасли
- 29 ноября в 15:03Новиков решил поселить пайщиков "Бухты Квинс" в дома без тепла и света
Аналитика
Окна с видом на парк
И новое качество жизни.
За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?
ЭКСПО и небеса – уверены общественники.
Сергей Чернин. Расклад по банкам
Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?