Из-за утраты доверия.

Обвиняемого в покушении на мошенничестве начальника ОЭБиПК по Верх-Исетскому району Екатеринбурга Игоря Гайдакевича-Соколюка уволили из органов внутренних дел в связи с утратой доверия. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, полицейский пообещал за 500 тысяч рублей способствовать прекращению уголовного дела. Его задержали в момент получения взятки 8 ноября 2017 года. По имеющимся данным, Гайдакевичу-Соколюку удалось убежать от чекистов, несмотря на наручники. Его поймали в лесу.

По словам руководителя пресс-службы свердловского ГУ МВД, в настоящее время проводится служебная проверка. Решается вопрос о привлечении руководителей уволенного сотрудника к дисциплинарной ответственности.

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