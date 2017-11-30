Он познакомился с жертвой через объявления.

В Зауралье вступил в силу приговор в отношении 80-летнего жителя, признанного виновным в надругательстве над женщиной. Он проведет четыре года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Установлено, что в июле 2017 года насильник познакомился через объявления в газете с 63-летней жительницей Зауралья. Он приехал к ней в гости. Выпив, пенсионер избил женщину и совершил насильственные действия сексуального характера. Пенсионерка смогла убежать и обратиться за помощью к соседям. Те вызвали полицию.