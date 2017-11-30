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Уралец продал квартиры-призраки на 135 миллионов рублей29 ноября в 19:37

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И теперь отправится в колонию.

Свердловский застройщик проведет 6 лет в колонии общего режима. Соответствующее решение 29 ноября 2017 года вынес Кировский райсуд Екатеринбурга, сообщили"Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Суд признал Алексея Бордзого виновным в совершении преступления по статье "мошенничество". Установлено, что с июня 2011 года по апрель 2015-го подсудимый построил 5 многоквартирных жилых домов на улице Орловская, а также дом в переулке Верхний на земельных участках, расположенных в зоне индивидуальной жилой застройки городского типа.

В дальнейшем застройщик продал доли от данных объектом под видом квартир 111 свердловчанам. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 135 миллионов рублей.

Отмечается также, что гражданские иски о возмещении материального ущерба суд удовлетворил в полном объеме.

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