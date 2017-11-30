Глава Карталинского района попал под "уголовку" за развалюхи для сиротСегодня в 09:04
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СКР добивается его отстранения.
Главе Карталинского района Сергею Шулаеву предъявили обвинение в превышении полномочий. Следователи ходатайствуют о временном отстранении чиновника от должностных обязанностей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
По данным следствия, в 2014 году Шулаев за 10 миллионов рублей приобрел в Карталах два многоквартирных дома для 10 бывших воспитанников детдомов. При этом экспертиза показала, что здания не пригодны для проживания. В мае 2017 года по этому делу в администрации Карталинского района прошли обыски.
В рамках расследования будут приняты меры для восстановления нарушенных прав потерпевших и возмещения ущерба бюджету.
Следует напомнить, что аналогичный скандал с развалюхами для сирот разгорелся в Кунашакском и Кусинском районах. Экс-глава Кунашакского района в конце июня отправился на 9 лет в колонию строгого режима.
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