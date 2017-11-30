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Экс-ректора пермской фармакадемии будут судить за хищение 25 миллионовСегодня в 09:19

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С сообщницей.

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего ректора Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА) Татьяны Одеговой и ее предполагаемой соучастницы - учредителя и директора ряда коммерческих организаций. Женщин обвиняют в хищении более 25 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

По версии следствия, в 2009-2014 годах экс-ректор формально трудоустроила в академию ряд лиц, которые в действительности обязанности не выполняли, а обвиняемая регулярно получала за них зарплату. Кроме того, она забирала денежные выплаты, положенные действующим сотрудникам вуза. В общей сложности женщина, как полагают следователи, присвоила более 7,4 миллиона рублей.

Помимо этого, уверены сыщики, 2011 году Одегова со знакомой предпринимательницей через аффилированных лиц похитила более 16,6 миллиона рублей, выделенных из федерального бюджета на благоустройство и хозяйственную деятельность.

В настоящее время на имущество обвиняемых наложен арест.

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