Его закрыли на 9 месяцев.

Суд вынес приговор 26-летнему жителю Новой Ляли, который пытался сжечь гараж сотрудника ГИБДД. Он признан виновным в покушении на умышленное уничтожение имущества и проведет девять месяцев в колонии-поселении. Кроме того, его лишили прав на восемь месяцев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Преступление было совершено 22 августа 2017 года. Пьяный подсудимый из личной неприязни облил ворота гаража горючей смесью и поджег зажигалкой. Полицейский вовремя заметил пожар и потушил его.