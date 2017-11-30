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На Ямале будут судить вахтовика за избиение коллеги до смертиСегодня в 11:57

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Его сообщника отправили в колонию.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Тарко-Сале. Его обвиняют в избиении вахтовика до смерти. После того, как прокурор утвердит обвинительное заключение, материалы передадут в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено 21 августа 2016 года. В Тарко-Сале выпивала компания вахтовиков. Во время застолья потерпевший спровоцировал обвиняемого на конфликт. Последний несколько раз ударил оппонента кулаком по голове. К драке присоединился 26-летний молодой человек. Он бил потерпевшего палкой, кулаками и ногами.

Избитого доставили в больницу. Из-за черепно-мозговой травмы у него развились осложнения, и мужчина скончался в ноябре 2016 года.

Оба злоумышленника скрылись и долгое время находились в федеральном розыске. Первым задержали 26-летнего агрессора. В октябре 2017 года он получил 7 лет колонии строгого режима. В этом же месяце было установлено местонахождение его сообщника. Он прятался в Краснодарском крае.

Обвиняемый вину признал частично, со следствием сотрудничать отказался.

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