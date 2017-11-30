Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Завершено расследование уголовного дела 56-летней жительницы деревни Ломаева (Тобольский район). Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности двухлетнему внуку, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

8 октября ребенок упал в кастрюлю с кипятком, которую бабушка оставила на полу. Малыш получил обширные ожоги и умер на борту вертолета санавиации по пути в ожоговое отделение областного центра.

Максимальное наказание, которое грозит обвиняемой, - два года лишения свободы.

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