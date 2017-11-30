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Свердловские полицейские ищут жертв устраивавшей автоподставы ОПГСегодня в 14:32

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Злоумышленники задержаны.

Свердловские полицейские ищут пострадавших от действий ОПГ, которая занималась вымогательством и мошенничеством в сфере автострахования.

В августе 2017 года были задержаны семь участников группы. Предполагаемый лидер - 35-летний гражданин ближнего зарубежья. Ранее он был судим за организацию нападения на жителей поселка Сагра в 2011 году, передает "Уралинформбюро".

По данным следствия, одни злоумышленники покупали дорогие иномарки, страховали их и подыскивали лиц для оформления несуществующих аварий, другие члены банды меняли внешний вид автомобилей, имитируя последствия ДТП. Третьи осуществляли юридическое сопровождение. Ущерб от их действий может превышать 10 миллионов рублей.

У полицейских есть основания полагать, что жертвами злоумышленников могли стать те, кто еще не знает об их задержании. Всех, кто пострадал от действий задержанных, просят позвонить по телефону: 8 (343) 297-55-55. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее по теме:
Свердловскую ОПГ задержали за автоподставы на 10 миллионов

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