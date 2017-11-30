Им дали от 16 до 17 лет.

Суд вынес приговор троим жителям Первоуральска, признав их виновными в убийстве сторожа. Молодые люди проведут в колонии строгого режима 16-17 лет. Кроме того, всех ждет ограничение свободы на 1,5 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР.

Преступление было совершено в ночь на 8 октября 2016 года. Подсудимые выпивали в доме на улице Огнеупорщиков. Во время застолья они решили расправиться с охранником местной шпалоремонтной мастерской. Поводом стали слова знакомой одного из подсудимых. Женщина заподозрила мужчину в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних.

Подсудимые приехали на мотоцикле к месту работы охранника. Они проломили голову 57-летнему мужчине, а затем подожгли помещение.

Ранее по теме:

В Первоуральске трое убили охранника и устроили пожар