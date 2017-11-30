Надругался над 10-леткой.

В Рудном (Казахстан) разыскивают мужчину, надругавшегося над 10-летней девочкой. О преступлении заявила мама пострадавшей школьницы, передает "Уралинформбюро".

Происшествие случилось 29 ноября. В тот же день в 16.00 мама девочки обратилась к правоохранителям с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестного мужчину за совершение действий сексуального характера в отношении ее дочери.

Сейчас сотрудники городского УВД устанавливают личность подозреваемого, пишет Alau.kz.