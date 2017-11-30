Ее задержали.

29 ноября в Шадринске задержали 27 летнюю местную жительницу по подозрению в жестоком убийстве 3-летнего ребенка. Решается вопрос об ее аресте и предъявлении обвинения.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, семья малыша временно проживала в квартире подозреваемой. На его теле были множественные ссадины и кровоподтеки. Другие подробности не сообщаются.