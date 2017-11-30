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СКР найдет виновного в столкновении автобуса и фуры под ИшимомСегодня в 16:26

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На тюменской трассе.

По факту ДТП на тюменской трассе, в котором пострадали 13 человек, возбуждено уголовное дело. Судя по озвученной следователями статье ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"), его фигурантами могут стать водитель и владелец автобуса.

Утром 30 ноября на 4-м километре автодороги Ишим – Бердюжье столкнулись автобус сообщениеv "Бишкек – Тюмень" и фура. Как ранее сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, из-за сильного тумана водитель автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не заметил большегруз.

В автобусе находились 28 пассажиров. Травмы получили 10 взрослых и трое детей, госпитализирован один человек.

Точную причину аварии установят следователи. Назначены автотехническая и трассологическая экспертизы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

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На тюменской трассе столкнулись фура и автобус

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