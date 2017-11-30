×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Погубивший семью из 4 человек курганец не добился поблажекСегодня в 17:09

  • Текст

Приговор вступил в силу.

Тюменский облсуд оставил в силе приговор 56-летнему курганцу, который погубил в ДТП семью из 4 человек. Он останется в колонии-поселении на три года. Приговор вступил в силу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменской прокуратуры.

Авария произошла 20 августа 2017 года на 30-м километре автодороги Голышманово – Аромашево. Подсудимый за рулем КамАЗа при повороте налево не уступил дорогу встречной Toyota Platz. В легковушке ехали 70-летний мужчина, 40-летняя женщина, 18-летний юноша и 7-летний ребенок. Все четверо скончались на месте.

Погибшие родом из Омска. Они возвращались с соревнований по хоккею в Тобольске, где выступал 12-летний сын погибшей женщины. Спортсмен ехал с командой на автобусе, что спасло ему жизнь.

Ранее по теме:
Погубивший семью из 4 человек тюменец арестован

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Окна с видом на парк

Окна с видом на парк

И новое качество жизни.

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

ЭКСПО и небеса – уверены общественники.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×