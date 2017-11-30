Погубивший семью из 4 человек курганец не добился поблажекСегодня в 17:09
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Приговор вступил в силу.
Тюменский облсуд оставил в силе приговор 56-летнему курганцу, который погубил в ДТП семью из 4 человек. Он останется в колонии-поселении на три года. Приговор вступил в силу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменской прокуратуры.
Авария произошла 20 августа 2017 года на 30-м километре автодороги Голышманово – Аромашево. Подсудимый за рулем КамАЗа при повороте налево не уступил дорогу встречной Toyota Platz. В легковушке ехали 70-летний мужчина, 40-летняя женщина, 18-летний юноша и 7-летний ребенок. Все четверо скончались на месте.
Погибшие родом из Омска. Они возвращались с соревнований по хоккею в Тобольске, где выступал 12-летний сын погибшей женщины. Спортсмен ехал с командой на автобусе, что спасло ему жизнь.
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