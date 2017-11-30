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Челябинцев будут судить за расстрел юристаСегодня в 17:34

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Который обвинял в мошенничестве председателя СНТ.

В Калининский райсуд Челябинска направлено уголовного дела в отношении двух местных жителей. Александра Козлова и Вячеслава Лобкова обвиняют в убийстве юриста и члена СНТ "Вишневый", а также в незаконном обороте оружия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в течение 2015 года обвиняемые угрожали убийством 54-летнему мужчине из-за того, что тот обвинял председателя садового товарищества в мошенничестве. Утром 29 декабря 2015 года злоумышленники дождались, когда потерпевший выйдет из подъезда дома на улице Братьев Кашириных, и расстреляли его из огнестрельного оружия. С места преступления они скрылись.

После задержания обвиняемых были предприняты попытки воздействия на следствие - на одном из местных сайтов публиковались материалы о том, что в ходе расследования есть процессуальные нарушения.

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