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Главарь тюменской ОПГ проведет в тюрьме 13 летСегодня в 17:44

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За вымогательства, мошенничества и убийство.

В Тюмени на 13 лет отправили в колонию строго режима главаря организованной преступной группы. Его признали виновным в девяти преступлениях: вымогательствах, мошенничествах, краже, разбое и убийстве.

Банду подсудимый сколотил в ноябре 2015 года, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры. В нее входили "штатные" и "внештатные" сотрудники. Преступления бандиты совершали с особой жестокостью.

Так, чтобы "выбить" из местного жителя 25 000 рублей, его вывезли на кладбище, поставили на колени у вырытой могилы и угрожали убийством.

В другом деле угрозы довели до конца. Для похищения двух дизельных генераторов, стоивших 2,6 миллиона рублей, члены ОПГ использовали посредника - 24-летнего тюменца. Тот, поняв, что его вовлекают в преступление, пригрозил бандитам разоблачением. С молодым человеком жестоко расправили, 18 раз ударив ножом. Тело закопали, чтобы скрыть преступление.

Главарь ОПГ свою вину признал, поэтому материалы дела выделили в отдельное производство. Его сообщники находятся под следствием.

Осужденный должен будет выплатить один миллион рублей отцу убитого и более 300 тысяч двоим потерпевшим по делу.

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