Экс-ректор тюменского вуза получил второй уголовный срокСегодня в 18:26
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Условный.
Бывший ректор Тюменского индустриального университета Олег Новоселов осужден по второму уголовному делу. На это раз он признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
В суде удалось доказать, что в апреле 2016 года Новоселов дал незаконное указание директору экспериментального заводабуровой техники (подразделению вуза) не привлекать одного из разнорабочих завода к работе, поскольку тот будет занят отделкой его личного дома. Между тем, зарплату и премии разнорабочий получал исправно. С мая по декабрь 2016-го ему необоснованно было выплачено около 750 тысяч рублей. Сумма ущерба с учетом страховых и пенсионных отчислений превысила один миллион рублей.
В ходе следствия экс-ректор признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб.
Суд приговорил его 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях, сроком на два года.
Ранее Новоселов был осужден к 1,5 годам условно за "мертвую душу".
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