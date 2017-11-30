С мешком героина.

Под Ишимом полицейские задержали уроженца Таджикистана, в автомобиле у которого нашли мешок с 7 килограммами героина. Наркотики он вез транзитом из Казахстана в Югру, передает "Уралинформбюро".

Обнаружить тайник с запрещенными веществами помогла служебная собака погранслужбы, сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД ФР по Тюменской области Константин Драгилев.

По его словам, мужчина за рулем личной автомашины направлялся с партией героина в Сургут, где планировал устроить оптовую распродажу.