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В Тюменской области задержали иностранца-драгдилераСегодня в 19:16

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С мешком героина.

Под Ишимом полицейские задержали уроженца Таджикистана, в автомобиле у которого нашли мешок с 7 килограммами героина. Наркотики он вез транзитом из Казахстана в Югру, передает "Уралинформбюро".

Обнаружить тайник с запрещенными веществами помогла служебная собака погранслужбы, сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД ФР по Тюменской области Константин Драгилев.

По его словам, мужчина за рулем личной автомашины направлялся с партией героина в Сургут, где планировал устроить оптовую распродажу.

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