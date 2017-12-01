Первоуральский завод разрушен неизвестнымиСегодня в 10:25
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Возбуждено уголовное дело.
В Первоуральске неизвестные вандалы разрушили Билимбаевский завод — памятник истории и архитектуры XVIII-XIX веков. По данному факту возбуждено уголовное дело, в качестве обвиняемых по которому проходят "неизвестные лица", сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
Как пояснили "Уралинформбюро" сотрудники надзорного органа, в данный момент комплекс зданий завода эксплуатируется фирмой "Экрос". В частности, предприятие использует для производственных целей заводскую плотину с эстакадой, доменную печь, литейный двор и помещение воздуходувной машины.
"В результате проведенного прокуратурой города обследования комплекса сооружений установлено, что собственник эксплуатирует объекты культурного наследия федерального значения с нарушением требований Федерального закона. В частности, часть зданий повреждена огнем, другие частично разрушены", — рассказали сотрудники пресс-службы облпрокуратры.
От былого великолепия остались жалкие развалины. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе проверки выяснилось, что памятнику нанесен ущерб в размере более 14 миллионов рублей.
Стоит отметить, что Билимбаевский чугуноплавильный и железоделательный завод построен в 1733 году бароном Александром Строгановым. После Октябрьской революции 1917 года завод специализировался на выплавке литейных и передельных чугунов. В конце 50-х годов прошлого века предприятие вошло в состав Первоуральского Старотрубного завода, а в 1973 году билимбаевский труболитейный цех был окончательно закрыт.
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