Его арестовали.

37-летнего жителя Сургутского района заподозрили в убийстве брата. В настоящее время он заключен под стражу, ему предъявили обвинение.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, преступление совершено вечером 28 ноября. Родственники выпивали на родовых угодьях. Во время застолья разгорелась ссора, и обвиняемый выстрелил из ружья в 31-летнего брата. Потерпевший скончался на месте.