За мошенничество.

В Перми суд признал бывшего министра связи края Евгения Балуева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном хранении боеприпасов. Его приговорили к шести годам колонии, пишет "Коммерсант".

В суде удалось доказать преступный сговор экс-чиновника, директора краевого МФЦ, его заместителя и местного предпринимателя. Они похитили 24 миллиона рублей, выделенных на ремонт МФЦ. Еще два миллиона были якобы выделены на премии. Евгений Балуев признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Прокуратура сочла этого достаточным для условного срока и штрафа. Однако суд приговорил бывшего министра к реальному заключению, сообщает "Уралинформбюро".

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