×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пермского экс-министра отправили в колонию на 6 летСегодня в 11:42

  • Текст

За мошенничество.

В Перми суд признал бывшего министра связи края Евгения Балуева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном хранении боеприпасов. Его приговорили к шести годам колонии, пишет "Коммерсант".

В суде удалось доказать преступный сговор экс-чиновника, директора краевого МФЦ, его заместителя и местного предпринимателя. Они похитили 24 миллиона рублей, выделенных на ремонт МФЦ. Еще два миллиона были якобы выделены на премии. Евгений Балуев признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Прокуратура сочла этого достаточным для условного срока и штрафа. Однако суд приговорил бывшего министра к реальному заключению, сообщает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Экс-глава минсвязи Прикамья отпущен из СИЗО

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Окна с видом на парк

Окна с видом на парк

И новое качество жизни.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×