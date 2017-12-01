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В Челябинске за двойное убийство будут судить свердловчанСегодня в 13:15

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Они зарезали пенсионерку и ее сына.

В Челябинский облсуд направлено уголовное дело в отношении двоих ранее судимых свердловчан. Они обвиняются в двойном убийстве, разбое и хищении паспорта. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

В декабре 2016 года 47-летний челябинец пригласил в гости случайных знакомых с улицы. Мужчины выпивали, и гости решили обчистить квартиру. Один из обвиняемых напал на 80-летнюю мать радушного хозяина - он нанес женщине 23 ножевых ранения. Затем соучастники до смерти избили ее сына и пырнули ножом в шею.

Злоумышленники похитили имущество на сумму 9 тысяч рублей и скрылись. Деньги они потратили на выпивку.

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