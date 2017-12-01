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В Каменске-Уральском драгдилера отправили в колонию за 40 кило наркотиковСегодня в 12:26

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На 9 лет.

Каменский райсуд вынес приговор жителю Кемерово, признав его виновным в покушении на наркоторговлю. Он проведет 9 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В начале 2017 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом. Согласно распределению ролей, кемеровчанин должен был извлекать зелье из тайников, хранить его у себя дома и сбывать через закладки.

В частности, злоумышленник достал 39,5 килограмма наркотиков из тайника на 1-м километре автодороги Каменск-Уральский - Черемухово. Его задержали с поличным сотрудники свердловского УФСБ.

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