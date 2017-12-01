За подкуп и растрату.

Суд вынес приговор бывшему директору МУП "Комитет по делам строительства и архитектуры" Сосновского района, признав его виновным в растрате и коммерческом подкупе. Сергей Кузнецов проведет шесть лет в колонии общего режима. Кроме того, он должен заплатить 800 тысяч рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В июне 2013 года Кузнецов получил 400 тысяч рублей от местной жительницы. За эти деньги он предоставил ей справку о том, что она якобы выплатила МУПу более 650 тысяч рублей по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома в селе Долгодеревенское. Фактически на счет предприятия деньги не поступили.