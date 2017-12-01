Уголовное дело ушло в суд.

Жительница тюменского села, заразившая своего партнера ВИЧ-инфекцией, предстанет перед судом.

Из материалов уголовного дела следует, что у женщины в 2009 году выявили ВИЧ-инфекцию и предупредили об уголовной ответственности за заведомое заражение другого лица. Между тем, в октябре 2016 года она вступила в интимную связь с односельчанином и заразила его. Опасную болезнь у мужчины обнаружили в октябре 2017 года.

Тюменке грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.