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Тюменке грозит 5 лет колонии за заражение ВИЧ односельчанинаСегодня в 13:56

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Уголовное дело ушло в суд.

Жительница тюменского села, заразившая своего партнера ВИЧ-инфекцией, предстанет перед судом.

Из материалов уголовного дела следует, что у женщины в 2009 году выявили ВИЧ-инфекцию и предупредили об уголовной ответственности за заведомое заражение другого лица. Между тем, в октябре 2016 года она вступила в интимную связь с односельчанином и заразила его. Опасную болезнь у мужчины обнаружили в октябре 2017 года.

Тюменке грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

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